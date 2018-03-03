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Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"

03.03.2018 07:04
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Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.

"В рамках минских переговоров постановлено с пятого марта установить наиперемирнейшее перемирие - назову его предвыборным. Уже пару дней, как постановлено, но до человека с ружьем в окопе это решение почему-то пока не доведено, - пишет Ходаковский в Фейсбуке под псевдонимом Александр Сергеев. - Затишье на некоторых участках такое же ситуативное, как и обычные в последнее время обострения, и совсем не зависит от течения минских процессов".

При этом Ходаковский отмечает, что "пружина сжата, механизмы приведены в готовность". По его словам, обычные люди на Донбассе "ни на что не влияют", а конфликт затянут в "слишком тугой узел - трудно развязать..."

Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта.

Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают.



Теги: Донбасс, война, перемирие, ДНР, Ходаковский, оккупанты
 
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