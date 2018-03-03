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Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.
"В рамках минских переговоров постановлено с пятого марта установить наиперемирнейшее перемирие - назову его предвыборным. Уже пару дней, как постановлено, но до человека с ружьем в окопе это решение почему-то пока не доведено, - пишет Ходаковский в Фейсбуке под псевдонимом Александр Сергеев. - Затишье на некоторых участках такое же ситуативное, как и обычные в последнее время обострения, и совсем не зависит от течения минских процессов".
При этом Ходаковский отмечает, что "пружина сжата, механизмы приведены в готовность". По его словам, обычные люди на Донбассе "ни на что не влияют", а конфликт затянут в "слишком тугой узел - трудно развязать..."
Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта.
Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают.
Теги: Донбасс, война, перемирие, ДНР, Ходаковский, оккупанты
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- В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ09:19
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы09:09
- Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек08:58
- Порошенко поздравил снайпера, который уничтожал и спасал в зоне АТО08:47
- Донецкую область будут оберегать от ударов непогоды и преступников08:42
- В Горловке пылала многоэтажка08:15
- Трассирующие пули наделали беды на Донбассе08:11
- Утром 3 марта донбасские КПВВ приятно удивили09:39
- Часть Донетчины осталась без света09:34
- От боевиков "ДНР" требуют лучше маскироваться09:24
- В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ09:19
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы09:09
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