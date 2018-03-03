Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса

03.03.2018 21:01

Бывший глава "Совбеза ДНР", экс-командир спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский заявила, что у "ДНР" - кадровые проблемы и нехватка боеприпасов.



По словам террориста, в т.н. "1-м Армейском корпусе ДНР", положение дел "достаточно сложное".



"Это самое крупное воинское формирование у нас на территории, - пояснил Ходаковский. - Там больше проблем, чем в любом другом. Очень серьезно теряем кадровый ресурс, потому что люди устают от формализма, люди устают от постоянной не решаемости текущих проблем, от отношения к ним… Участились случаи написания рапортов на увольнение. Уровень – командиры рот, командиры взводов".



Кроме того, по информации Ходаковского, в 1 АК существует острая нехватка боеприпасов. "Проблем много, нехватка всего катастрофическая, - жалуется террорист. - Я имею ввиду всего, что связано с непосредственными военными потребностями… Это вызвано в первую очередь политическими соображениями, чтоб снизить уровень активизации на передовой, но это бьет по нам очень серьезно".

Напомним, что Ходаковкий грозил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну". Он также прокомментировал новое перемире, которое должно начаться 5 марта.

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