Экологическая катастрофа на Донбассе ударит и по РФ

03.03.2018 17:38

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что из-за угрозы подтопления территории Донбасса украинская и российская стороны начали вести диалог по организации водоотведения.



В эфире "Громадського" отметил, что российские чиновники озаботились проблемой подтопления только после того, как анализом проблемы занялись экологи РФ.



"Об этой проблеме узнали "друзья-москали" и сначала потирали ладони. А через четыре месяца международникам удалось пообщаться с российскими экологами. Они донесли своим чиновникам, что подтопление может перейти в Ростовскую область на Кубань... Сейчас я не могу сказать, что интенсивно, но начинается некий диалог, с посредничеством", – подчеркнул Тука.



Заместитель министра МинВОТ добавил, что не верит в успех мероприятия.



"Это очень дорогое удовольствие. Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную территорию Донбасса, чтобы организовывать этот процесс", - пояснил он.



Напомним, что 26 января министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что на не подконтрольных Украине территориях Донбасса уже сейчас 36 шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.





"Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают", – рассказал он.



По словам Семерака, процесс закрытия шахт требует инженерного, эколого-техногенного и научного контроля.



3 февраля украинская сторона СЦКК заявила, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за бездействия главарей боевиков, которые игнорируют заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.