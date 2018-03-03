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Архив - Донецкая область

Экологическая катастрофа на Донбассе ударит и по РФ

03.03.2018 17:38
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Экологическая катастрофа на Донбассе ударит и по РФ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что из-за угрозы подтопления территории Донбасса украинская и российская стороны начали вести диалог по организации водоотведения.

В эфире "Громадського" отметил, что российские чиновники озаботились проблемой подтопления только после того, как анализом проблемы занялись экологи РФ.

"Об этой проблеме узнали "друзья-москали" и сначала потирали ладони. А через четыре месяца международникам удалось пообщаться с российскими экологами. Они донесли своим чиновникам, что подтопление может перейти в Ростовскую область на Кубань... Сейчас я не могу сказать, что интенсивно, но начинается некий диалог, с посредничеством", – подчеркнул Тука.

Заместитель министра МинВОТ добавил, что не верит в успех мероприятия.

"Это очень дорогое удовольствие. Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную территорию Донбасса, чтобы организовывать этот процесс", - пояснил он.

Напомним, что 26 января министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что на не подконтрольных Украине территориях Донбасса уже сейчас 36 шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.



"Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают", – рассказал он.

По словам Семерака, процесс закрытия шахт требует инженерного, эколого-техногенного и научного контроля.

3 февраля украинская сторона СЦКК заявила, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за бездействия главарей боевиков, которые игнорируют заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, экология, шахты, Георгий Тука
 
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