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Экологическая катастрофа на Донбассе ударит и по РФ
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что из-за угрозы подтопления территории Донбасса украинская и российская стороны начали вести диалог по организации водоотведения.
В эфире "Громадського" отметил, что российские чиновники озаботились проблемой подтопления только после того, как анализом проблемы занялись экологи РФ.
"Об этой проблеме узнали "друзья-москали" и сначала потирали ладони. А через четыре месяца международникам удалось пообщаться с российскими экологами. Они донесли своим чиновникам, что подтопление может перейти в Ростовскую область на Кубань... Сейчас я не могу сказать, что интенсивно, но начинается некий диалог, с посредничеством", – подчеркнул Тука.
Заместитель министра МинВОТ добавил, что не верит в успех мероприятия.
"Это очень дорогое удовольствие. Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную территорию Донбасса, чтобы организовывать этот процесс", - пояснил он.
Напомним, что 26 января министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что на не подконтрольных Украине территориях Донбасса уже сейчас 36 шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.
"Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают", – рассказал он.
По словам Семерака, процесс закрытия шахт требует инженерного, эколого-техногенного и научного контроля.
3 февраля украинская сторона СЦКК заявила, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за бездействия главарей боевиков, которые игнорируют заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, экология, шахты, Георгий Тука
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