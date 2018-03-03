Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек

03.03.2018 08:58

За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.



По данным Госпогранслужбы Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Марьинка" - 6310 человек и 1275 транспортных средств;



"Майорск" - 6150 человек и 860 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5200 человек и 1050 транспортных средств;



"Гнутово" - 2365 человек и 570 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7995 человек.