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Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек
03.03.2018 08:58
За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.
По данным Госпогранслужбы Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Марьинка" - 6310 человек и 1275 транспортных средств;
"Майорск" - 6150 человек и 860 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5200 человек и 1050 транспортных средств;
"Гнутово" - 2365 человек и 570 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7995 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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