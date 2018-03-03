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Архив - Донецкая область

Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек

03.03.2018 08:58
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Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек

За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.

По данным Госпогранслужбы Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Марьинка" - 6310 человек и 1275 транспортных средств;

"Майорск" - 6150 человек и 860 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5200 человек и 1050 транспортных средств;

"Гнутово" - 2365 человек и 570 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7995 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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