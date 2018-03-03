На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы

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Донецко-Луганское региональное управление Государственной пограничной службы Украины опубликовало статистику задержаний на линии пересечения за февраль.
Отметим, что ДЛРУ ГПСУ начало функционировать с 01.02.2018 года. В состав регионального управления входят Донецкий, Краматорский, Лисичанский пограничные отряды и Мариупольский отряд морской охраны.
Органы и подразделения регионального управления выполняют задачи в полосе безопасности вдоль линии соприкосновения в пределах отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а также задачи по охране государств ного границы в пределах украинской части вод Азовского моря.
Контрольно-проверочные мероприятия осуществляются в 6 КПВВ: "Станица Луганская" (в пешем порядке) и "Золотое" (пока не функционирует) – на Луганщине, а также "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" - на Донетчине.
Кроме этого подразделения регионального управления осуществляют пограничный контроль в международном пункте пропуска "Мариупольский морской торговый порт" и в 2-х морских пунктах контроля.
Согласно данным ДЛРУ ГПСУ, в феврале через линию разграничения было пропущено 896,1 тыс. человек и 126,3 тыс. транспортных средств. Не пропущено (по разным причинам) - 602 лица.
На КПВВ у линии разграничения было изъято 2 единицы оружия, 17 патронов, а также 0,2 кг наркотических веществ.
В 45 случаях останавливался груз, перевозимый с нарушениями (в общей сложности на 5,3 млн грн).
В 50 случаях представителям ГПСУ предлагали взятки.
Выявлено 10 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, 6 поддельных документов и 26 недействительных документов.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.
Теги: Донбасс, задержание, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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