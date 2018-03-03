Новая беда для жителей Донбасса: под удар попала Донецкая фильтровальная станция

03.03.2018 07:20

Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) вчера вечером была остановлена. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.



"Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования, - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке в девятом часу вечера. - Сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы "Воды Донбасса" - чинят выведено из строя оборудования. К утру обещают справиться".



Со ссылкой на слова главы военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, Жебривский сообщил, что перебоев с водоснабжением в прифронтовом городе. Мол, запасные резервуары полностью заполнены водой.



В то же время, сайт avdeevka.city сообщал, что водоснабжение прифронтовой Авдеевки прекращено.



Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



