Официально: хронология и география обстрелов Донбасса за сутки

03.03.2018 14:44

В Минобороны Украины огласили полные данные о вчерашних обстрелах, которые были нанесены оккупантами Донбасса по позициям ВСУ в зоне конфликта.



На Донецком направлении прошедшие сутки противник открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины 5 раз.



Наибольшая вражеская активность на этом направлении зафиксирована в районе Авдеевки. В течение пяти часов, примерно с полудня, с небольшими перерывами, противник четыре раза вел обстрелы опорных пунктов ВСУ у этого прифронтового города. В ход шли минометы калибра 120 и 82 мм, станковые гранатометы и стрелковое оружие.



Вечером более часа, под вражеским обстрелом из минометов калибра 82 мм и БМП оказались позиции украинских военных в районе населенного пункта Богдановка.



На Луганском направлении противник 2 марта трижды нагло нарушил режим прекращения огня.



Дважды, каждый раз в течение часа, после 12.00 и с 16.00, под вражескими обстрелами из минометов калибров 120 мм оказывались опорные пункты ВСУ в районе Троицкого, что на Светлодарской дуге.



Еще один обстрел из стрелкового оружия со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован украинскими военными в районе Станицы Луганской вечером (в период с 19:20 до 19:27, как уточнили в Станично-Луганской райгосадминистрации).



По данным Минобороны Украины, всего сторону украинских воинов вчера было выпущено более 70 мин калибров 120 и 82 мм.

Напомним, что сегодня была обнародована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.



Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.



