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Архив - Донецкая область

Официально: Штаб сообщил данные об обстрелах и потерях на Донбассе за 2 марта

03.03.2018 07:50
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Официально: Штаб сообщил данные об обстрелах и потерях на Донбассе за 2 марта

За минувшие сутки, 2 марта, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Есть потери.

В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, приводя также данные о том, где и из чего велись обстрелы.

Отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Луганском направлении вели огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской, где, похоже, опять не удастся развести войска, захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции ВСУ у Авдеевки. А 82-мм минометы и вооружения БМП оккупанты применили неподалеку от Богдановки.



Теги: Донбасс, война, АТО, потери, обстрелы
 
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