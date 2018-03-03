Огонь охватил многоэтажку на Донетчине, есть пострадавший

03.03.2018 09:59

В городе Белозерское (Добропольский район подконтрольной правительству части Донецкой области) вчера пылала жилая пятиэтажка.



Сигнал об этом огненном ЧП поступил спасателям 2 марта в 18:25. На месте происшествия огнеборцы выяснили, что горение происходит внутри однокомнатной квартиры на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома.



Во время разведки было установлено, что владелец дома 1959 года, в удовлетворительном состоянии каретой скорой помощи отправлен в Добропольскую больницу интенсивного лечения с диагнозом: ожоги нижних конечностей 2-й степени.



Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 19:25 и ликвидирован в 19:47, сообщает сайт спасателей Донетчины.