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Архив - Донецкая область

Огонь охватил многоэтажку на Донетчине, есть пострадавший

03.03.2018 09:59
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Огонь охватил многоэтажку на Донетчине, есть пострадавший

В городе Белозерское (Добропольский район подконтрольной правительству части Донецкой области) вчера пылала жилая пятиэтажка.

Сигнал об этом огненном ЧП поступил спасателям 2 марта в 18:25. На месте происшествия огнеборцы выяснили, что горение происходит внутри однокомнатной квартиры на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

Во время разведки было установлено, что владелец дома 1959 года, в удовлетворительном состоянии каретой скорой помощи отправлен в Добропольскую больницу интенсивного лечения с диагнозом: ожоги нижних конечностей 2-й степени.

Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 19:25 и ликвидирован в 19:47, сообщает сайт спасателей Донетчины.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, пострадавший
 
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