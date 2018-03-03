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Оккупанты Донбасса готовят удар?
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает подготовку к ведению активных боевых действий на Донбассе.
Как отмечают в ГУР, в рамках зимнего периода обучения Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону), на временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается высокая интенсивность занятий по боевой подготовке войск оккупантов, прежде всего на полигонах, имеющих названия "Центральный" и "Ударный".
Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом. Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский уже прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе в том ключе, что оно вряд ли возможно. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Напомним, что в "ДНР" ожидается поступление опасных для ВСУ новинок из РФ. Также от боевиков "ДНР" требуют лучше маскироваться.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупанты, ГУР
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