Оккупанты Донбасса минометными обстрелами показали, как им надо перемирие (ВИДЕО)

03.03.2018 13:46

В Минобороны Украины сообщили, что все 8 вчерашних вражеских обстрелов оборонительных позиций ВСУ определены как прицельные. Всего сторону украинских воинов было выпущено более 70 мин калибров 120 и 82 мм.



"Тот факт, что за прошедшие сутки активность противника снова существенно возросла, свидетельствует, что российско-оккупационным войскам не нужно перемирие. Враг снова применяет запрещенные минскими договоренностями минометы", - отмечают в Минобороны Украины.



В трех случаях, чтобы прекратить активность противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть огонь, применяя не запрещенное минскими договоренностями оружие.



Вследствие вражеского обстрела в районе Авдеевки погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 1984 г.р.



Еще двое военных получили ранения. Их состояние - удовлетворительное.









Напомним, что сегодня была обнародована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.



Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.