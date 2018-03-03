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Оккупанты Донбасса минометными обстрелами показали, как им надо перемирие (ВИДЕО)

03.03.2018 13:46
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Оккупанты Донбасса минометными обстрелами показали, как им надо перемирие (ВИДЕО)

В Минобороны Украины сообщили, что все 8 вчерашних вражеских обстрелов оборонительных позиций ВСУ определены как прицельные. Всего сторону украинских воинов было выпущено более 70 мин калибров 120 и 82 мм.

"Тот факт, что за прошедшие сутки активность противника снова существенно возросла, свидетельствует, что российско-оккупационным войскам не нужно перемирие. Враг снова применяет запрещенные минскими договоренностями минометы", - отмечают в Минобороны Украины.

В трех случаях, чтобы прекратить активность противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть огонь, применяя не запрещенное минскими договоренностями оружие.

Вследствие вражеского обстрела в районе Авдеевки погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 1984 г.р.

Еще двое военных получили ранения. Их состояние - удовлетворительное.




Напомним, что сегодня была обнародована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.

Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта.  Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, минометы, оккупанты
 
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