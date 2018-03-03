Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику

03.03.2018 19:50

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), в оккупированной части Донбасса неоднократно была замечена бронетехника боевиков ОРДЛО.



В неподконтрольном правительству районе члены патруля Миссии видели грузовик военного типа, который буксировал бронетранспортер (MT-ЛБ) в северном направлении по автодороге T0504 на юго-западной окраине н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска).



Возле Донецка команда СMM видела боевую инженерную машину на шасси танка Т-64 в сопровождении двух автомобилей, на одном из которых были таблички с военного типа (черные).



В Донецке наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), установленную на грузовике военного типа (ЗИЛ-130).



На основе данных воздушного наблюдения, возле н. п. Сарабаш (быв. Коммунаровка, 26 км к югу от Донецка) было обнаружено 7 бронированных машин военного типа.



Отметим, что наблюдатели не досчитались десятков танков в постоянных местах хранения вооружения в неподконтрольной части Донетчины.