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Архив - Донецкая область

Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику

03.03.2018 19:50
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Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), в оккупированной части Донбасса неоднократно была замечена бронетехника боевиков ОРДЛО.

В неподконтрольном правительству районе члены патруля Миссии видели грузовик военного типа, который буксировал бронетранспортер (MT-ЛБ) в северном направлении по автодороге T0504 на юго-западной окраине н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска).

Возле Донецка команда СMM видела боевую инженерную машину на шасси танка Т-64 в сопровождении двух автомобилей, на одном из которых были таблички с военного типа (черные).

В Донецке наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), установленную на грузовике военного типа (ЗИЛ-130).

На основе данных воздушного наблюдения, возле н. п. Сарабаш (быв. Коммунаровка, 26 км к югу от Донецка) было обнаружено 7 бронированных машин военного типа.

Отметим, что наблюдатели не досчитались десятков танков в постоянных местах хранения вооружения в неподконтрольной части Донетчины.



Теги: Донбасс, бронетехника, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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