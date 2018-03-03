Опытное: из 850 жителей осталось 42

03.03.2018 15:34

Правоохранители, несущие служу в подконтрольной части Ясиноватского района Донетчины, посетили прифронтовой поселок Опытное.



Этот населенный пункт находится непосредственно на линии соприкосновения сторон вблизи Донецкого аэропорта. За время проведения боевых действий и ожесточенных боев поселок подвергся значительным разрушениям. Гибли мирные граждане. Поврежденными или полностью разрушенными остаются 80% домов.



Из-за обстрелов много местных жителей были вынуждены были выехать из поселка. На сегодняшний день в Опытном из 850 остались жить всего 42 человека. Но и они вынуждены жить в подвалах или хозяйственных постройках из-за частных обстрелов. Как правило, это пожилые люди, которые остались без поддержки родных.



В поселке полностью отсутствует какая-либо инфраструктура, электроэнергия, водоснабжение, газовое снабжение и транспорт. В случае необходимости, местные жители ходят пешком в соседние села.



Преодолевать жизненные трудности им помогают волонтеры, военные и правоохранители. С их помощью жителям Опытного регулярно поставляют пищевые наборы, теплые вещи и уголь. Оказывают правовую помощь.



На днях правоохранители Дружковки, которые входят в состав сводного отряда, несущего службу в Очеретино, посетили каждого жителя Опытного, чтобы узнать об их проблемах и помочь в их решении. Во время общения полицейские оставили свои контактные телефоны, по которым граждане могут обращаться в случае необходимости.