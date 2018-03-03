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От боевиков "ДНР" требуют лучше маскироваться
Российские советники в штабе "1-го АК ДНР" настаивают на жестких наказаниях командного состава частей за нарушение требований маскировки вооружения.
"После того, как в районе Миусинска и Красного Луча (Хрустальный) наблюдатели СММ ОБСЕ вскрыли стоянку подразделения реактивной артиллерии (122-мм РСЗО БМ-21 "Град", по нашим данным – из составы артбригады "Кальмиус") и их перемещение, в "1-м АК ДНР" командование настоятельно потребовало от командиров "частей и подразделений" соблюдения тщательных мер маскировки как в ППД, так и в местах "отвода тяжёлой техники и вооружений", а также обратить внимание на скрытность во время перемещений, - сообщает группа "Информационное Сопротивление". - Российские советники в штабе "1-го АК ДНР" настаивают на жестких наказаниях командного состава частей за нарушение этих требований".
Напомним, что в "ДНР" ожидается поступление опасных для ВСУ новинок из РФ.
Теги: Донбасс, агрессия, маскировка, вооружение, ДНР, боевики
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- Трассирующие пули наделали беды на Донбассе08:11
- В "ДНР" назвали причину прекращения работы Донецкой фильтровальной станция08:05
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- От боевиков "ДНР" требуют лучше маскироваться09:24
- В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ09:19
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