Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк

03.03.2018 14:50

Сегодня, 3 марта, легковой автомобиль взорвался в Ворошиловском районе оккупированного Донецка. Ранее появились сообщения, что страшный взрыв напугал жителей Донецка.



Инцидент произошел по улице Челюскинцев во дворе жилых домов. В результате взрыва машины повреждены рядом стоящие автомобили, также нарушено остекление близлежащих зданий.



Т.н. "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев завил, что в результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали.



Информация об инциденте уточняется. На место прибыли сотрудники "оперативных служб" пророссийской группировки "ДНР".