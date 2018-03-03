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Архив - Донецкая область

Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк

03.03.2018 14:50
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Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк

Сегодня, 3 марта, легковой автомобиль взорвался в Ворошиловском районе оккупированного Донецка. Ранее появились сообщения, что страшный взрыв напугал жителей Донецка.

Инцидент произошел по улице Челюскинцев во дворе жилых домов. В результате взрыва машины повреждены рядом стоящие автомобили, также нарушено остекление близлежащих зданий.

Т.н. "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев завил, что в результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали.

Информация об инциденте уточняется. На место прибыли сотрудники "оперативных служб" пророссийской группировки "ДНР".



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР, оккупанты
 
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