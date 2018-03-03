Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО

03.03.2018 13:34

Сегодня, 3 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили и Донетчину, и Луганщину.





За минувшие сутки, 2 марта, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.