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Архив - Донецкая область

Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО

03.03.2018 13:34
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Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО

Сегодня, 3 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили и Донетчину, и Луганщину.


За минувшие сутки, 2 марта, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.



Теги: Донбасс, карта, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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