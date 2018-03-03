Последствия взрыва в Донецке: повреждены четыре авто, а также руки и ноги

03.03.2018 16:13

Взрыв, который произошел сегодня, 3 марта, во дворе жилых домов по улице Челюскинцев в Ворошиловском районе в центре оккупированного Донецка, обрастает всё новыми подробностями.



Согласно последним данным, в результате взрыва, который произошел на месте, где ставили автомобили, повреждено четыре транспортных средства. Официально пока заявлено о том, что пострадал один человек: он доставлен в травматологический центр. У пострадавшего повреждены руки и ноги.

Директор травматологического центра Александр Кравченко уточнил: «У пострадавшего множественные осколочные ранения по всему телу и контузия. Его состояние мы оцениваем как средней тяжести». При этом подчеркнул, что пострадавший находится в сознании.



В соцсетях местные жители уверяют, что в машине якобы были четверо. Но кого взорвали и почему – пока не ясно. Местные "правоохранители" работают на месте происшествия.