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Архив - Донецкая область

Последствия взрыва в Донецке: повреждены четыре авто, а также руки и ноги

03.03.2018 16:13
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Последствия взрыва в Донецке: повреждены четыре авто, а также руки и ноги

Взрыв, который произошел сегодня, 3 марта, во дворе жилых домов по улице Челюскинцев в Ворошиловском районе в центре оккупированного Донецка, обрастает всё новыми подробностями.

Согласно последним данным, в результате взрыва, который произошел на месте, где ставили автомобили, повреждено четыре транспортных средства. Официально пока заявлено о том, что пострадал один человек: он доставлен в травматологический центр. У пострадавшего повреждены руки и ноги.

Директор травматологического центра Александр Кравченко уточнил: «У пострадавшего множественные осколочные ранения по всему телу и контузия. Его состояние мы оцениваем как средней тяжести». При этом подчеркнул, что пострадавший находится в сознании.


В соцсетях местные жители уверяют, что в машине якобы были четверо. Но кого взорвали и почему – пока не ясно. Местные "правоохранители" работают на месте происшествия.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, оккупация, ДНР
 
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