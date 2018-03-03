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Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО
Жители ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) продолжают обращаться за помощью к украинской полиции, ведь в террористической организации "ДНР" нормы закона не действуют. Как полицейские раскрывают уголовные правонарушения без доступа к месту преступления, рассказал начальник отдела управления уголовного розыска полиции Донетчины Денис Прядкин.
По его словам, все обращения об уголовных правонарушениях, совершенных на оккупированной территории, регистрируются в подразделениях Нацполиции в Донецкой области. По ним проводится досудебное расследование.
"В большинстве случаев к нам обращаются сами пострадавшие. Вместе с тем мы регистрируем и те резонансные преступления, информацию о которых получаем во время мониторинга средств массовой информации", - пояснил Прядкин.
За 4 года полиция Донетчины зарегистрировала 3243 преступления, совершенные по ту сторону линии разграничения. Больше всего сообщений о правонарушениях поступало в 2014-15 годах.
"В 2014-15 году это был пик разбойных нападений на предприятия и граждан, когда так называемые "ополченцы" под угрозой или с применением огнестрельного оружия отбирали имущество. Также распространенным видом является незаконное завладение автотранспортом. Как правило, боевики отбирали машины у людей на своих блокпостах", - сообщил сотрудник уголовного розыска.
В 2017 году полиция приняла 244 заявления от жителей оккупированной территории. А за два месяца нового года - 19. По всем возбуждены уголовные производства.
Уменьшение количества обращений от жителей оккупированной территории связано с тем, что террористы запугивают население, и потерпевшие опасаются за свою жизнь в случае, если они предоставят показания.
"Часто бывает так, что гражданин уведомляет о преступлении, например, похищение авто, однако отказывается приезжать и предоставить документы на транспорт и тому подобное. Не все свидетели также охотно идут на контакт, однако всегда есть люди, которые занимаются бедой ближнего и приезжают к нам и предоставляют необходимые материалы", - отметил Денис Прядкин.
По словам полицейского, есть случаи, когда потерпевшие переселяются на подконтрольную территорию и только тогда начинают сотрудничать с полицией.
Раскрывать преступления "вслепую", без выезда на место происшествия, сбора следов, гораздо сложнее, но не невозможно.
"Обычно мы, уголовный розыск, работаем "от преступления" - выезжаем на место, и от того, насколько качественно отработаешь место происшествия зависит результат - доказательная база, установлены очевидцы. Сейчас пришлось в корне изменить методику. Начинаем работать от пострадавшего. Если он идет на контакт, приезжает на подконтрольную территорию, с ним проводятся все необходимые следственные действия, исследуются материалы, которые он может предоставить, устанавливаются свидетели. Если у нас есть возможность, то мы также вызываем свидетелей и проводим соответствующие действия. Именно благодаря работе со свидетелями удается раскрывать такие преступления", - отметил Денис Прядкин.
Всего с начала войны полицейские Донетчины раскрыли 122 преступления, которые граждане совершили на оккупированной территории. Из них 4 - убийства.
По словам Прядкина около 90% преступлений совершены боевиками.
"Последнее из раскрытых - убийство мужчины в Донецке, которое было совершено в 2016 году. Он прихал туда к знакомым праздновать Новый год. В компании присутствовал боевик, застреливший гостя. Мы установили этого боевика, заочно ему сообщили о подозрении. Он объявлен в розыск", - рассказывает оперативник.
Кроме того, сотрудниками уголовного розыска полиции области было раскрыто три убийства, совершенные в Славянске в период оккупации.
"Это убийство мужчины в мае 2014-го, которого расстреляли в собственном автомобиле прямо на улице. Также установлены все подозреваемые, которые до смерти замучили 4 священников - ими оказались участники незаконных вооруженных формирований, скрывающихся на оккупированной территории", - рассказал Денис Прядкин.
На данный момент всем подозреваемым по 122 раскрытым делам заочно объявлено о подозрении, они находятся в розыске.
Жители временно оккупированной территории могут обратиться с заявлением о правонарушениях в любой территориальное подразделение полиции Донецкой области, по телефону 0-800-505-102, а также сообщить по адресу [email protected]
Теги: Донбасс, полиция, преступность, ДНР, ОРДО
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