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Приграничный контроль: наблюдатели СММ ОБСЕ рассказали, что увидели на Донбассе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), 28 февраля наблюдатели посетили четыре приграничных района, которые не контролируются правительством.
Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 15 минут, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 12 автомобилей (10 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими и 1 с табличками "ЛНР"), а также вышли 20 пешеходов (12 женщин и 8 мужчин, все в возрасте от 20 до 50 лет), а в Украину вошли 9 пешеходов (4 мужчин и 5 женщин в возрасте от 35 до 45 лет) въехал 1 автобус с маршрутной табличкой "Кировск–Москва" на русском языке (с украинскими номерными знаками). Член вооруженных формирований приказал патрулю Миссии, который пребывал в пункте пропуска, покинуть этот район.
Осуществляя мониторинг в пункте пропуска вблизи н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении около 35 минут, команда Миссии видела, что из Украины вышел 1 пешеход (женщина примерно 30 лет), а в Украину вошли 2 пешехода (мужчина и женщина, примерно 25 лет).
Пребывая в пункте пропуска недалеко от н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение более 2 часов, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 69 грузовиков (39 с украинскими номерными знаками, 11 — с белорусскими, 3 — с российскими, 2 — с литовскими и 14 с табличками "ДНР"), 20 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими, 1 — с армянскими и 6 с табличками "ДНР"), а также 1 пассажирский автобус с маршрутной табличкой "Москва–Донецк" на русском языке (с российскими номерными знаками) и 45 пассажирами на борту. По наблюдениям Миссии, за это время в Украину въехали 10 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 2 — с российскими и 1 с табличками "ДНР").
Ведя наблюдение в пункте пропуска возле Новоазовска (101 км к юго-востоку от Донецка) в течение 15 минут, наблюдатели видели, что из Украины выехали 9 грузовиков и 5 грузовиков с тентованными прицепами (которые обычно используют для перевозки сельскохозяйственную продукцию), а в Украину въехал 1 автомобиль (с российскими номерными знаками).
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
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