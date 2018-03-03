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Раскрыта хитрость Москвы касательно миротворцев для Донбасса
Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин заявил, что российские политики начинают понемногу рассказывать, почему РФ всячески затягивает с введением миротворцев ООН на Донбасс.
"Представитель Совета Федераций России, член комитета РФ по обороне и безопасности РФ Ольга Ковитиди проговорилась, что целью Москвы на оккупированных территориях является проведение осенью в так называемых "ЛНР и ДНР", выборов "глав республик", - отмечает Волошин на своей странице в Фейсбуке. - То, что языкастая блондинка с аннексированного Крыма "ляпнула несколько лишнее", становится понятным слушая ее алогичные аргументы".
По мнению Волошина, Кремль будет стремиться любой ценой сохранить свое влияние, маскируя это под лозунгами "сохранить республики".
"Ковитиди обвиняет Киев в том, что он будет провоцировать и обострять обстановку, чтобы не дать провести эти выборы. Это – абсурд! – уверен спикер Генштаба. - По логике представителя РФ, если конфликт будет разгораться, то на Донбасс быстрее придут миротворцы, а те в свою очередь помогут Украине ликвидировать "республики". Полная чушь… Но в словах Ковитиди прослеживается четкая линия Москвы, как на самом деле она относится к миротворцам в Украине".
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.
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Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, миротворцы
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