Штаб АТО сообщил отличные новости с Донбасского фронта

03.03.2018 18:04

Согласно данным пресс-центр штаба АТО, сегодня, 3 марта, с полуночи до 18:00, на Донбассе сохранялся режим тишины.



"По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей, - сообщает пресс-центр. - Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником".