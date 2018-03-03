Последние новости раздела
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
Штаб АТО сообщил отличные новости с Донбасского фронта
03.03.2018 18:04
Согласно данным пресс-центр штаба АТО, сегодня, 3 марта, с полуночи до 18:00, на Донбассе сохранялся режим тишины.
"По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей, - сообщает пресс-центр. - Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником".
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, режим тишины
Читайте также:
- Донбасский фронт: что на самом деле творится у Докучаевска
- Пресс-центр АТО уточнил: в Зайцево пострадали не мирные граждане, а украинский военный
- Пески: после страшного обстрела пришла тишина
- По позициям сил АТО на Донбассе выпустили более 130 мин
- В "ДНР" отчитались об обстрелах: прилетало туда, где стоят боевики
- Світлодарська дуга: життя під обстрілами
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска