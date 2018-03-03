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Архив - Донецкая область

Штаб АТО сообщил отличные новости с Донбасского фронта

03.03.2018 18:04
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Штаб АТО сообщил отличные новости с Донбасского фронта

Согласно данным пресс-центр штаба АТО, сегодня, 3 марта, с полуночи до 18:00, на Донбассе сохранялся режим тишины.

"По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей, - сообщает пресс-центр. - Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником".



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, режим тишины
 
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