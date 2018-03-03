Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные

03.03.2018 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные

В течение февраля в районе проведения АТО сотрудники СБУ выявили девять тайников, набитых оружием и боеприпасами.

Из этих смертоносных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, около ста гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано девятнадцать уголовных производств.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщили, что обнаружили в Донецкой области, в районе проведения АТО, два новых тайника с оружием и боеприпасами.

Из подземного хранилища в Бахмутском (бывший Артемовский) районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. В СБУ подчеркивают, что подобные мины находятся на вооружении военных РФ и запрещены международными законодательными актами.

Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5. У жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.



Теги: Донбасс, СБУ, боеприпасы, вооружение, схрон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх