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Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные
В течение февраля в районе проведения АТО сотрудники СБУ выявили девять тайников, набитых оружием и боеприпасами.
Из этих смертоносных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, около ста гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано девятнадцать уголовных производств.
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщили, что обнаружили в Донецкой области, в районе проведения АТО, два новых тайника с оружием и боеприпасами.
Из подземного хранилища в Бахмутском (бывший Артемовский) районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. В СБУ подчеркивают, что подобные мины находятся на вооружении военных РФ и запрещены международными законодательными актами.
Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5. У жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.
Теги: Донбасс, СБУ, боеприпасы, вооружение, схрон
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