Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные

03.03.2018 12:40

В течение февраля в районе проведения АТО сотрудники СБУ выявили девять тайников, набитых оружием и боеприпасами.



Из этих смертоносных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, около ста гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.



По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано девятнадцать уголовных производств.



Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщили, что обнаружили в Донецкой области, в районе проведения АТО, два новых тайника с оружием и боеприпасами.



Из подземного хранилища в Бахмутском (бывший Артемовский) районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. В СБУ подчеркивают, что подобные мины находятся на вооружении военных РФ и запрещены международными законодательными актами.



Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5. У жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.