Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска

03.03.2018 12:11

Все КПВВ у линии разграничения на Донбассе сегодня, 3 марта, работают в штатном режиме. Пользователи соцсетей сообщили приятные новости: движение - свободное, очередей почти нет.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-30 С Донецка в Артёмовск машин 40, столько и льготной, пеших подьежает автобусы и сразу забирают не большая, дороги можна ехать.

10-00 Из Бахмута пусто на Украине.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 На Еленовке практически пусто в обе стороны, машины были только на проверке.

11- 00 Еленовка на Марик пусто. Только на карманах. Дорога Донецк-Еленовка скорость 65-90 кмч в одну полосу. В принципе не сложная при нормальном состоянии авто



#Гнутово #Пищевик #Октябрь#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации



Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось на удивление мало авто.

За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.



В течение февраля на донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы.