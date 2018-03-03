Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе

03.03.2018 19:42

Сильные снегопады, которые обрушились ночью и в первой половине дня на Донетчину и Луганщину, не повлияли на график работы поездов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкая железная дорога" ("Укрзализныця").



Отмечается, что железнодорожники обеспечили движение поездов по графику без задержек. На борьбу с непогодой вышли 2545 работников филиала "Донецкая железная дорога". Работает штаб по борьбе с непогодой, привлечено 9 единиц снегоуборочной техники.



Снег убирается на всех вокзалах и станциях, которые работают в обычном режиме, а также на пассажирских платформах.



К тому же, установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия, согласованы планы борьбы с непогодой и определены места выгрузки собранного снега.