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Архив - Донецкая область

Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе

03.03.2018 19:42
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Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе

Сильные снегопады, которые обрушились ночью и в первой половине дня на Донетчину и Луганщину, не повлияли на график работы поездов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкая железная дорога" ("Укрзализныця").

Отмечается, что железнодорожники обеспечили движение поездов по графику без задержек. На борьбу с непогодой вышли 2545 работников филиала "Донецкая железная дорога". Работает штаб по борьбе с непогодой, привлечено 9 единиц снегоуборочной техники.

Снег убирается на всех вокзалах и станциях, которые работают в обычном режиме, а также на пассажирских платформах.

К тому же, установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия, согласованы планы борьбы с непогодой и определены места выгрузки собранного снега.



Теги: Донбасс, снегопад, Донецкая железная дорога, стихия
 
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