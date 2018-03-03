Страшный взрыв потряс Донецк

03.03.2018 14:07

Мощный взрыв прозвучал сегодня, 3 марта, около двух часов дня (по Киеву) в оккупированном Донецке.



Как сообщают соцсети и некоторые местные интернет-издания, звук взрыва был слышен в центральном - Ворошиловском районе Донецка.



Официальной информации от "властей" пророссийской группировки "ДНР" пока не поступало.