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Архив - Донецкая область

Страшный взрыв потряс Донецк

03.03.2018 14:07
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Страшный взрыв потряс Донецк

Мощный взрыв прозвучал сегодня, 3 марта, около двух часов дня (по Киеву) в оккупированном Донецке.

Как сообщают соцсети и некоторые местные интернет-издания, звук взрыва был слышен в центральном - Ворошиловском районе Донецка.

Официальной информации от "властей" пророссийской группировки "ДНР" пока не поступало.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР, оккупанты
 
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