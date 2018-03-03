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Архив - Донецкая область

Трассирующие пули наделали беды на Донбассе

03.03.2018 08:11
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Трассирующие пули наделали беды на Донбассе

С неподконтрольной украинскому правительству территории наемники российско-оккупационных войск обстреляли из крупнокалиберных пулеметов часть населенного пункта Зайцево (в районе оккупированной Горловки), известную как Жованка. Она находится под контролем ВСУ.

"Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелся деревянный крыша летней кухни частного дома. Лишь чудом никто из гражданских лиц не пострадал", - сообщает пресс-центр штаба АТО

В результате ЧП, которое произошло в начале минувших суток, полностью сгорела летняя кухня. Спасатели отряда ГУ ГСЧС г.Бахмут, которые прибыли на место пожара успели потушить пламя до того момента пока оно не перекинулось на жилое здание.

Ранее об этом происшествии сообщал глава ВГА Зайцево Владимир Веселкин



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, обстрел, Зайцево
 
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