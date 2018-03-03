Украинские пограничники пропустили груз на неподконтрольный Донбасс

03.03.2018 14:21

За минувшие сутки, 2 марта, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.



По данным Госпогранслужбы Украины, транспортные средства перевозили для жителей оккупированной части Донецкой области гигиенические наборы и продукты питания общим весом 40 тонн. Их передала религиозная организация "Миссия синодальный отдел Украинской православной церкви по делам семьи".

Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось на удивление мало авто.

За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.



В течение февраля на донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы.