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Украинские пограничники пропустили груз на неподконтрольный Донбасс
За минувшие сутки, 2 марта, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.
По данным Госпогранслужбы Украины, транспортные средства перевозили для жителей оккупированной части Донецкой области гигиенические наборы и продукты питания общим весом 40 тонн. Их передала религиозная организация "Миссия синодальный отдел Украинской православной церкви по делам семьи".
Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось на удивление мало авто.
За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.
В течение февраля на донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, оккупация, КПВВ
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