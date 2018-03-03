Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинские пограничники пропустили груз на неподконтрольный Донбасс

03.03.2018 14:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские пограничники пропустили груз на неподконтрольный Донбасс

За минувшие сутки, 2 марта, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.

По данным Госпогранслужбы Украины, транспортные средства перевозили для жителей оккупированной части Донецкой области гигиенические наборы и продукты питания общим весом 40 тонн. Их передала религиозная организация "Миссия синодальный отдел Украинской православной церкви по делам семьи".

Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось на удивление мало авто.

За прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.

В течение февраля на донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, оккупация, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх