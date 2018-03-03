В "ДНР" назвали причину прекращения работы Донецкой фильтровальной станция

03.03.2018 08:05

В т.н. "МЧС" пророссийской группировки "ДНР" подтвердили, что вчера около семи вечера в с. Крутая Балка (Ясиноватский район) была прекращена работы Донецкой фильтровальной станции.



По данным "МЧС" псевдореспублики, причиной ЧП стал "выход из строя электрооборудования на распределительным щите".



Ремонтные работы были запланированы на сегодняшнее утро.



Вчера вечером об остановке ДФС сообщил губернатор Донетчины Павел Жебривский.



Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



