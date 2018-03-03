В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ

03.03.2018 09:19

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на доукомплектование подразделений управления и связи в "1-м АК ДНР" ожидается новое поступление из РФ.



Речь, в частности, о 3-х БМП-1КШ "Поток-2" и 4-х мобильных Р-142Н (на базе ГАЗ-66). "Планируется также замена двух Р-145БМ "Чайка" на более современные образцы", - отмечают в ИС.