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Архив - Донецкая область

В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ

03.03.2018 09:19
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В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на доукомплектование подразделений управления и связи в "1-м АК ДНР" ожидается новое поступление из РФ.

Речь, в частности, о 3-х БМП-1КШ "Поток-2" и 4-х мобильных Р-142Н (на базе ГАЗ-66). "Планируется также замена двух Р-145БМ "Чайка" на более современные образцы", - отмечают в ИС.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Информационное сопротивление, оккупанты
 
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