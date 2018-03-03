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Архив - Донецкая область

В Донецкой области водителей вытаскивают из сугробов

03.03.2018 10:54
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В Донецкой области водителей вытаскивают из сугробов

Из-за ухудшения погодных условий на автодорогах Донецкой области наблюдается гололед и снежные заносы. Спасатели продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в трудном положении.

Так, 2 марта в 19:15 бойцы 102-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью автоцистерны и буксировочного троса вытащили два легковых автомобиля из снежного заноса в Александровском районе.

А уже 3 марта в 6:05 спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда освобождали из снежного плена грузовой автомобиль в г. Краматорск.



Теги: Донбасс, спасатели, непогода, снег, заносы
 
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