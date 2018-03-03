В Горловке пылала многоэтажка

03.03.2018 08:15

В Центрально-Городском районе оккупированной Горловки вчера произошел пожар с жертвами в многоэтажном доме.

Огненное ЧП, причины которого устанавливаются, случилось на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Герцена.

К тому времени, как местные "спасатели" справились с огнем, тот убил мужчину 1976 г.р., уничтожил два оконных блока, мебель и вещи.