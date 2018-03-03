Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев

03.03.2018 12:27

29 марта Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрит образоцовое дело по иску гражданки к Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области о признании неправомерными действий, обязательства совершить определенные действия.



"Обращение с таким иском в суд обоснованно тем, что истица является пенсионером и получает пенсию по возрасту. В связи с проведением боевых действий и антитеррористической операции в ее населенном пункте она вынуждена была покинуть свое постоянное место жительства и переехать в Бахмутского района Донецкой области, где встала на учет как внутренне перемещенное лицо. Однако ответчик с 1 апреля 2017 прекратил ей выплату пенсии по основаниям, по мнению истца, не предусмотренных статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Истица считает такие действия незаконными, поскольку они нарушают ее право на пенсионное обеспечение", - отмечает БФ "Право на защиту".



В постановлении об открытии производства Верховный Суд отмечает, что целесообразность рассмотрения этого дела как образцового обоснованно тем, что по состоянию на 7 февраля 2018 года в производстве Донецкого окружного административного суда находится 226 типовых дел этой категории. Суд пришел к выводу, что рассмотрение этого дела как образцового позволит более быстрого рассмотрения указанной категории типичных дел, а ответчику по делу - возможность решения таких споров во внесудебном порядке.



Согласно ч. 5 ст. 290 КАС Украины Верховный Суд решает образцовые дела по правилам упрощенного искового производства с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.



"Образцовое административное дело законодатель определяет как типичное административное дело, принятое к производству Верховным Судом как судом первой инстанции для постановления образцового решения, - поясняет судья Высшего административного суда Украины Татьяна Стрелец. - Если в производстве судей одного или нескольких административных судов находятся 10 или более типичных дел, суд, который рассматривает одно или больше таких дел, может обратиться в Верховный Суд с представлением о рассмотрении одного из них как судом первой инстанции. В представлении о рассмотрении дела ВС отмечаются основания, почему суд считает, что дело должно быть рассмотрено как образцовое, в т. ч. со ссылками на типичные дела".



Таким образом, отпадает необходимость в апелляционном и кассационном обжаловании решений, которые будут приняты судами первой инстанции по результатам рассмотрения типичных дел с учетом правовых выводов, изложенных в решении Верховного Суда, принятом по результатам рассмотрения образцового дела.



"В целом рассмотрение большого количества типичных дел заметно ускорится, поскольку судам, которые рассматривают эти дела, понадобится меньше времени для принятия решений", — подчеркнула Татьяна Стрелец.



Проще говоря, если Верховный Суд встанет на сторону истца, то все прочие типичные дела подобного толка должны быть также рассмотрены в пользу истца. Так что у ВПЛ появится отличный шанс массово добиться восстановления незаконно остановленных выплат.