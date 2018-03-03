Водитель, который сбил пешеходов и удрал, попался на Донетчине

03.03.2018 10:40

В г. Белицкое (подконтрольная часть Донецкой области) водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с опорой электропередачи и, бросив машину, скрылся с места происшествия.



Вчера около 13:00 в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение о том, что в Белицком произошло ДТП с пострадавшими. Одновременно с правоохранителями на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Медиками была оказана помощь 39-летнему местному жителю и его 6-летнему сыну. Пострадавшие получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.



В ходе проверки было установлено, что 26-летний водитель Жигулей выполнял обгон. Во время маневра водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар, сбил мужчину с ребенком и столкнулся с опорой электропередачи. Покинув машину, молодой человек с места происшествия скрылся.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий горе-водитель был задержан в г. Родинское. Мужчина пояснил, что "убежал из-за того, что испугался".



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет (или без такового).