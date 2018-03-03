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Воины АТО угостили свинцом "алконавтов" из "ДНР"
03.03.2018 13:19
На Мариупольском направлении боевики из состава так называемого 9-го отдельного полка морской пихотиросийсько-оккупационных войск пытались атаковать украинских морских пехотинцев.
"В частности, три поборника "русского мира" вероятно изрядно приняв на "грудь" решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО. В результате огневого контакта одного члена группы уничтожили, а остальные быстро убежали с поля боя, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - Следует добавить, что это незаконное вооруженное формирование российско-оккупационных войск уже давно заслужило недобрую славу среди местного населения, а также получило от него "почетное наименование" полк алконавтов".
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, Мариупольское направление
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