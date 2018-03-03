- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уверен, что благодаря миротворческой миссии ООН временно оккупированный Донбасс будет передан сначала под международный, а потом (после выборов) и под украинский контроль.
На введение миротворцев понадобиться несколько месяцев, после чего должны быть местные выборы – примерно через 6 месяцев после прихода "голубых касок". И только потом Украина получит регион под свой контроль. Об этом Волкер рассказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.
По его словам, после прихода миротворцев, контроль над ОРДЛО реально управляющая этими территориями Россия должна будет передать ООН. Американский дипломат отметил, что этот процесс должен проходить в привязке к Минским соглашениям, в частности - проведение местных выборов, амнистия, особый статус для региона. И затем переход под украинский контроль.
Волкер также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Напомним, что спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин пояснил, почему РФ всячески затягивает с введением миротворцев ООН на Донбасс.
Отметим, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса: Россия устроит "качели"
У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе
В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс
Миротворцы для Донбасса: чего стоит опасаться
Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, миротворцы, ОРДЛО, Волкер
- Сепаратисты хотят посетить украинские предприятия
- Минские переговоры о Донбассе: Геращенко рассказала о позорных действиях
- Все меньшее число россиян хотели бы, чтобы ОРДЛО стало частью РФ
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска