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Архив - Донецкая область

Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции

03.03.2018 11:34
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Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции

Сегодня, 3 марта, удалось восстановить лектроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

"Сейчас промываются фильтры, и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность, - пишет губернатор Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке. - По словам Павла Малыхина, председателя ВГА Авдеевки, вода людям подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены водой".

"Благодаря оперативности специалистов Авдеевка без воды не осталась (наблюдалось некоторое падение давления). Ориентировочно до 5 часов вечера давление в сети восстановится полностью", - написал на своей странице в Фейсбуке Павел Малыхин.

Напомним, что ДФС вчера вечером была обесточена.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, вода, Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
 
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