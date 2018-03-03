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Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции
Сегодня, 3 марта, удалось восстановить лектроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
"Сейчас промываются фильтры, и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность, - пишет губернатор Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке. - По словам Павла Малыхина, председателя ВГА Авдеевки, вода людям подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены водой".
"Благодаря оперативности специалистов Авдеевка без воды не осталась (наблюдалось некоторое падение давления). Ориентировочно до 5 часов вечера давление в сети восстановится полностью", - написал на своей странице в Фейсбуке Павел Малыхин.
Напомним, что ДФС вчера вечером была обесточена.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, вода, Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
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