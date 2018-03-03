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Архив - Донецкая область

Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?

03.03.2018 20:27
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Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?

Из ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) пришли тревожные вести. Похоже, главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захаренко готовит массовую мобилизацию.

Как сообщает на своей странице в Фейсбуке Nova Gorlivka, руководители учреждений и предприятий ОРДО получили телефонограммы с требованием предоставить до понедельника списки лиц мужского пола до 55 лет (не пенсионеры и не инвалиды).

"Напоминает апрельскую мобилизацию 2017 года", - отмечает Nova Gorlivka.



Ранее на оккупированной части Донбасса уже проводили т.н. "сборы резервистов". А украинская разведка не раз сообщала о серьезном кадровом голоде в рядах боевиков.



Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
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