Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?

03.03.2018 20:27

Из ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) пришли тревожные вести. Похоже, главарь пророссийской группировки "ДНР" Александр Захаренко готовит массовую мобилизацию.



Как сообщает на своей странице в Фейсбуке Nova Gorlivka, руководители учреждений и предприятий ОРДО получили телефонограммы с требованием предоставить до понедельника списки лиц мужского пола до 55 лет (не пенсионеры и не инвалиды).



"Напоминает апрельскую мобилизацию 2017 года", - отмечает Nova Gorlivka.





Ранее на оккупированной части Донбасса уже проводили т.н. "сборы резервистов". А украинская разведка не раз сообщала о серьезном кадровом голоде в рядах боевиков.