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Авто со свинцом не сумело пройти донбасский пункт пропуска (ВИДЕО)
На временно оккупированной территории Донецкой области продолжаются разрушения и хищения промышленного комплекса Украины. Граждан, которые пытаются заработать на перевозке таких товаров, выявляют пограничники и передают соответствующим органам. Очередной такой перевозчик попался на КПВВ "Майорск".
Как сообщает Госпогранслужба Украины, во время углубленного осмотра автомобиля "ВАЗ" под управлением гражданина Украины, который ехал со стороны временно оккупированной Горловки, пограничным нарядом обнаружено около 300 кг свинца с признаками сокрытия в конструктивных особенностях транспортного средства. Сумма оценки товара уточняется.
Нарушителя и выявленную находку передали сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
Теги: Донбасс, свинец, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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