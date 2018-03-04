Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Более 20 мин выпустили оккупанты Донбасса по позициям ВСУ (ВИДЕО)

04.03.2018 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Более 20 мин выпустили оккупанты Донбасса по позициям ВСУ (ВИДЕО)

Сегодня, 4 марта, спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил о том, как прошли минувшие сутки на Донбасском фронте.

По словам полковника, российско-оккупационных войск не прекращали огневые провокации против защитников Украины, применяя минометы запрещенных минскими договоренностями калибров. Активность оккупантов была наиболее ощутимой вечером.

В целом, за минувшие сутки зафиксировано 8 прицельных обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник выпустил по защитникам Украины более 20 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Военнослужащие ВСУ трижды открывали ответный огонь, применяя исключительно не запрещенное минскими договоренностями штатное пехотное вооружение.

Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен и травмирован.



Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.



Теги: Донбасс, АТО, мины, ВСУ, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх