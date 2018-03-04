Более 20 мин выпустили оккупанты Донбасса по позициям ВСУ (ВИДЕО)

04.03.2018 13:15

Сегодня, 4 марта, спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил о том, как прошли минувшие сутки на Донбасском фронте.



По словам полковника, российско-оккупационных войск не прекращали огневые провокации против защитников Украины, применяя минометы запрещенных минскими договоренностями калибров. Активность оккупантов была наиболее ощутимой вечером.



В целом, за минувшие сутки зафиксировано 8 прицельных обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник выпустил по защитникам Украины более 20 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм.



Военнослужащие ВСУ трижды открывали ответный огонь, применяя исключительно не запрещенное минскими договоренностями штатное пехотное вооружение.



Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен и травмирован.







Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.