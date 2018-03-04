Часть ОРДО обесточена

04.03.2018 10:06

Пять сел были обесточены ночью в Новоазовском районе на юге ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория).



В оккупационной "администрации" района сообщили, что ночью 4 марта были полностью обесточены села Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново и частично Саханка. На данный момент причины происшествия уточняются. Предположительно, все виной – непогода, из-за которой 2 марта уже были обесточены семь сел Новоазовского района.