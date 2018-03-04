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Архив - Донецкая область

Часть ОРДО обесточена

04.03.2018 10:06
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Часть ОРДО обесточена

Пять сел были обесточены ночью в Новоазовском районе на юге ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория).

В оккупационной "администрации" района сообщили, что ночью 4 марта были полностью обесточены села Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново и частично Саханка. На данный момент причины происшествия уточняются. Предположительно, все виной – непогода, из-за которой 2 марта уже были обесточены семь сел Новоазовского района.



Теги: Донбасс, непогода, свет, ОРДО, обесточены
 
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