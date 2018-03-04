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Архив - Донецкая область

Члены "ДНР" мешали патрулям СММ ОБСЕ

04.03.2018 07:01
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Члены "ДНР" мешали патрулям СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 марта), наблюдатели столкнулись с ограничением свободы передвижения и другие препятствиями в выполнении мандата СММ. Произошло это на неподконтрольной правительству части Донетчины.

В отчете отмечается, что вооруженный член так называемой "ДНР" отказал патрулю СММ в доступе на территорию объекта неподалеку от н. п. Патриотическое (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя). Когда наблюдатели обратили внимание на то, что такой отказ будет рассматриваться как ограничение свободы их передвижения, вооруженный член сказал, что он знает об этом и это не его забота.

В н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член "ДНР" следовал за патрулем Миссии по всему населенному пункту на расстоянии четырех метров.

СММ проинформировала об этом офицеров Вооруженных сил Украины при СЦКК, напомнив, что 18 декабря 2017 года офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК.



Теги: Донбасс, патруль, ДНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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