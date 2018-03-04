Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?

04.03.2018 20:02

Руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко в эфире Ukrlife.TV заявил, что реинтеграция населения Донбасса и Крыма может столкнуться с проблемами в системе люстрации.



"Я читаю публикации, иногда очень радикальные: что это "криминальное дитя, которое возвращается в благополучную семью", что это "предатели". Ярлыки вешают разные, но каким бы ни было население, вопрос остается прежним. Даже если бы к населению ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная территория – прим. ред.) и Крыма не было бы претензий со стороны "высоконравственных" журналистов, вопрос: в какую систему отношений это население возвращается? Население может вернуться в ту несовершенную систему отношений, где мы сейчас живем вместе с переселенцами, и эта система взаимоотношений не удовлетворяет нас, как население Украины", – отметил Мартыненко.



Он считает, что реинтеграция населения Донбасса и Крыма может столкнуться с проблемами в системе люстрации. "Это будет очень похоже на то, как в патрульную службу набрали новых ребят, и они попали в ту самую систему милицейскую, которая теперь называется полицейской. Все бывшие милиционеры остались на местах, за исключением 10%, которых отсеяли, патрульная полиция стала новым подразделением и очень быстро переняла все негативные тенденции. То же самое может произойти с населением Донецка, Луганска и Крыма", – считает эксперт.



По его словам, в ходе реинтеграции Донбасса и Крыма население столкнется с бюрократией и другими правовыми проблемами урегулирования ситуации, в частности в оформлении прав собственности и документов о рождении и смерти.



"Это все опять приведет к социальному напряжению. Люди, которые работали на коллаборантов, с симпатией относились к "русскому миру", в какую систему отношений мы их поместим, чтобы они при всем своем скептическом отношении к Украине все равно жили и работали по закону? – задается вопросом Мартыненко. - Мы им не можем такую систему сейчас предложить, потому что система не создана у нас самих".



По его мнению, проблема государства в том, чтобы выстроить сейчас правила для реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.



"Когда "сепаратисты", "коллаборационисты", "ватники", как угодно можно ругательно называть тех, кто не любит Украину, чтобы они вынуждены были работать и жить так, чтобы не нарушать спокойствие и тот мир, который будет установлен, – вот это большая проблема, и это несколько миллионов людей. Мы не можем их всех пересажать и надеяться на то, что через 5-8 лет они вернутся совсем другими людьми", – подчеркивает эксперт.



По его мнению, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму под люстрацию могут попасть сотни тысяч человек, работающих сейчас на местные "власти". И Украине нужно думать, где взять кадровый резерв, чтобы их можно было заменить, когда территории перейдут под украинскую юрисдикцию.



"Даже если мы люстрируем 200 тыс. человек в Крыму, допустим, и столько же в Донецкой и Луганской областях, – кто придет им на замену? Где мы возьмем тот резерв государственных служащих, которые займут их места? – вопрошает эксперт. - Даже если представить, что мы подготовим списки для ротации из других областей из резерва кадров и определенное число тысяч учителей, врачей, чиновников из всех областей переедут на год-два в освобожденные области, то их места останутся вакантными в тех областях, откуда они уедут… Вопрос государству – как подготовить такой резерв кадров, чтобы при необходимости, в одночасье, совершить массовые замены. Тут вопрос люстрации и замены госслужащих – это большие проблемы. И мы должны подумать, откуда мы возьмем столько людей, которые будут заседать в комиссиях по люстрации, назовем их так, чтобы объективно и непредубежденно оценить".



По словам Мартыненко, в комиссиях по люстрации или "комиссиях правды" для жителей Донбасса и Крыма, лучше всего задействовать специалистов из других регионов Украины, но это могут быть и международные эксперты. "Они играют роль маленького международного трибунала внутри страны, они оценивают действия национальных игроков внутри конфликта, дальше передают компетенцию национальным правоохранительным системам, но, если это прописано у них в мандате они могут амнистировать и частично выполнять люстрационные функции. Это очень дорогое мероприятие", – сказал аналитик.



Мартыненко добавил, что по статистике ООН работа одной "комиссии правды", состоящей из международных экспертов с нанятыми национальными работниками в качестве ассистентов, оценивается примерно в 1 млн долл. в год.