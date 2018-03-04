Донбасский кошмар: офис ООН опубликовал доклад, от которого – мороз по коже

04.03.2018 14:59

Офис ООН по вопросам координации гуманитарных вопросов опубликовал доклад о гуманитарных потребностях жителей Донбасса и ситуации в регионе. Ситуация на Донбассе была оценена как катастрофическая.



Как отмечает glavnovosti.com, по данным доклада, число жертв АТО на Донбассе (речь не только о погибших и раненых, а – обо всех, кого коснулся конфликт) достигло критического уровня: 4,4 миллиона человек пострадали от проведения антитеррористической операции, из которых 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи и защите.



В результате обстрелов 60 процентов людей, живущих вдоль 457-километровой "линии разграничения", еженедельно ощущают на себе последствия обстрелов, почти 40 процентов переживают обстрелы ежедневно.



С 2016 года от продовольственного кризиса страдает 1,2 миллиона человек, стремительно растет количество случаев заболевания стойким к антибиотикам туберкулезом, ВИЧ и даже полиомиелитом.



Распространенность ВИЧ среди беременных женщин в районах АТО значительно выше, чем средний показатель по Украине.



Как указано в докладе, эти последствия ухудшаются из-за чрезвычайно суровой украинской зимы, существенного ограничения гуманитарного доступа и в отсутствии у людей достаточного количества средств.



Отмечается, что в течение четырех лет миллионы людей, в том числе 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), половина из которых являются людьми преклонного возраста, вынуждены делать невозможный выбор между пищей, медикаментами, убежищем, отоплением или образованием для своих детей.



Говорится также и о незащищенности гражданского населения в результате постоянных активных боевых действий, а также из-за загрязнения территорий минами и другими взрывоопасными устройствами.



На Донбассе существует острая необходимость в более активных действиях правительства Украины для решения проблем, возникающих в результате вынужденного перемещения граждан. Однако особенности регистрации внутренне перемещенных лиц и проверки их статуса еще больше затрудняют усилия, направленные на улучшение ситуации, поскольку во многих случаях снятие с регистрации приводит к потере социальных выплат, таких как право на пенсионное обеспечение. Внедренные обязательные процедуры могут навредить наиболее уязвимым лицам, особенно тем, кто живет на неподконтрольных правительству Украины территориях (НПУТ), создавая физические и финансовые барьеры для соблюдение прав людей.



В 2017 году ухудшился доступ жителей региона к гуманитарной помощи. Правительство ввело дополнительный контроль за пересечением "линии разграничения", тогда как власть Украины сохраняет строгие ограничения на любую деятельность на НПУТ.



Свобода передвижения в Луганской области остается чрезвычайно ограниченной, весь регион обслуживает только один пешеходный пункт пересечения. Попытки договориться об открытии дополнительного пункта пересечения ни к чему не приводят. Несмотря на многочисленные проблемы, гуманитарная помощь продолжает поступать на НПУТ, но совсем не в том объеме, который необходим для удовлетворения важнейших потребностей населения.



Менее чем за год уровень продовольственной безопасности снизился вдвое как на ПУТ, так и на НПУТ, где почти 1,2 миллиона людей испытывают умеренный либо острый продовольственный дефицит.



Ремонт жилья, продовольствие и срочная медицинская помощь стали критически важными для миллионов людей, живущих по обе стороны от "линии разграничения". Остро стоит проблема топлива, особенно зимой, поскольку инфраструктура остается в эпицентре боевых действий и находится в критическом состоянии. Растет потребность в жизненно необходимом водо- и электроснабжении.



Ограниченный доступ к услугам охраны здоровья, нестабильность работы транспорта, создают реальную угрозу выживанию людей, особенно вдоль "линии разграничения".



Школы, расположенные возле "линии разграничения", регулярно оказываются под обстрелами даже во время уроков.



Немедленное увеличение масштабов оказания неотложной помощи является первоочередной задачей, особенно для пожилых людей.



В начале 2017 года уровень безработицы резко вырос до 18 процентов в районах, пострадавших от конфликта. "Линия разграничения" фактически стала рубежом с отрицательным экономическим и социальным влиянием на граждан.



Вместе с потерянными сбережениями упала и способность получать базовые услуги, чтобы свести концы с концами, люди вынуждены прибегать к крайним мерам, поскольку ситуация продолжает ухудшаться и люди теряют способность к самообеспечению.



С апреля 2014 года погибло более 2500 гражданских мужчин, женщин и детей, еще 9000 получили ранения. Вдоль "линии разграничения" ежедневно происходит в среднем 40 вооруженных столкновений. Регулярное использование тяжелого вооружения, запрещенного "Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений", неблагоприятно влияет на жизнь гражданского населения.



В период с января по сентябрь 2017 года в результате инцидентов, связанных с минами, погибли и были ранены около 103 гражданских мужчин, женщин и детей. Это говорит о том, что нормы международного права и Минские договоренности о прекращении огня почти не выполняются.



Поскольку постановлением правительства в 2015 году было введено ограничение на пересечение "линии разграничения", свобода передвижения граждан Украины была строго ограничена. Пересечение "линии разграничения" стало опасной, длительной и тяжелой процедурой.



В дополнение к постоянным обстрелам и заминированным участкам контрольные пункты, особенно находящиеся в "нейтральной зоне", не имеют ни надлежащих медицинских и санитарных учреждений, ни укрытия, а длинные очереди заставляют людей ждать по несколько часов, а иногда и дней. Ожидая в очереди летом, люди сталкиваются с сильной жарой, а зимой – с метелями, ветром и холодом, рискуя здоровьем. Это создает проблемы для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, детей и беременных женщин.



В докладе отмечается, что в 2017 году по меньшей мере 14 человек умерли или получили серьезные осложнений со здоровьем во время ожидания в очередях на блокпостах. Трудности, а также частые закрытия контрольных пунктов и заторы побуждают людей выбирать более длинные и иногда опасные маршруты через территории, где риск погибнуть от неразорвавшихся мин и боеприпасов еще больше. Несмотря на все эти проблемы, люди продолжают пересекать "Линию разграничения" для поддержки семейных связей, доступа к услугам и получения жизненно важных социальных льгот, включая пенсии.



Пожилые люди несут на себе бремя конфликта и составляют почти 30 процентов от 3,4 миллиона людей, нуждающихся в гуманитарной помощи и защите. Это самый большой процент пожилых людей, пострадавших от конфликта в одной стране. Эти цифры также являются следствием дискриминационной политики страны, которая привязала доступ к социальным выплатам и пенсиям к статусу ВПЛ, хотя есть граждане, которые никуда не переезжали, отмечают в ООН. Чтобы получить доступ к социальным льготам и пенсиям, жители НПУТ должны постоянно преодолевать "линию разграничения ", чтобы получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на подконтрольной Украине территории. Им также запрещено находиться на не подконтрольной Украине территории (НПУТ) более 60 календарных дней, иначе они рискуют потерять статус ВПЛ.