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Архив - Донецкая область

Донетчина: после пожара мужчина оказался в реанимации

04.03.2018 11:40
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Донетчина: после пожара мужчина оказался в реанимации

Сегодня, 4 марта, ночью горел н.п. Новомайорское, что в Великоновоселковском районе на подконтрольной части Донецкой области.

Сообщение о пожаре на ул. Чапаева в указанном населенном пункте поступило спасателям в 00:45. На месте происшествия огнеборцы спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом.

Во время пожара травмировался 61-летний хозяин дома, которого автомобилем скорой медицинской помощи госпитализировали в реанимационное отделение Великоновоселковской центральной райбольницы.

В 01:55 спасатели локализовали пожар, а в 02:52 - окончательно ликвидировали. Причины возникновения огненного ЧП устанавливаются соответствующими специалистами .

Напомним, что в Мариуполе сегодня на месте пожара нашли обгоревшее тело.



Теги: Донбасс, ожоги, пожар, спасатели
 
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