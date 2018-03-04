Донетчина: после пожара мужчина оказался в реанимации

04.03.2018 11:40

Сегодня, 4 марта, ночью горел н.п. Новомайорское, что в Великоновоселковском районе на подконтрольной части Донецкой области.



Сообщение о пожаре на ул. Чапаева в указанном населенном пункте поступило спасателям в 00:45. На месте происшествия огнеборцы спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом.



Во время пожара травмировался 61-летний хозяин дома, которого автомобилем скорой медицинской помощи госпитализировали в реанимационное отделение Великоновоселковской центральной райбольницы.



В 01:55 спасатели локализовали пожар, а в 02:52 - окончательно ликвидировали. Причины возникновения огненного ЧП устанавливаются соответствующими специалистами .



Напомним, что в Мариуполе сегодня на месте пожара нашли обгоревшее тело.