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Ходаковский заявил, что Захарченко - кум Суркова
Один из главных критиков главаря "ДНР" Александра Захарченко, экс-глава "Совбеза ДНР" Александр Ходаковский сделал очередной выпад в сторону оппонента. Но на этот раз зацепил и негласного куратора Кремля – Вячеслава Суркова.
По словам Ходаковского, который до начала конфликта на Донбассе был командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом возглавил террористический батальон "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), Захарченко намерен монополизировать "власть". А помогает ему якобы в этом помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, являющийся не только его куратором от РФ, но и кумом.
"Я говорю о скрытых процессах, которые протекают сегодня и только углубятся, если сейчас не дать пару выпуститься. Не дать хоть в какой-то мере переформатировать состав власти, - заявил Ходаковский. - Если у нас не будет на местном уровне каких-то горизонтальных изменений, произойдет катализация процессов, которые сейчас очевидны, но пока еще купированы (надеждой на то, что произойдут какие-то политические изменения). И мы получим серьезный сепсис внутри".
Ходаковский уверяет, что грядет серьезный бюджетный дефицит. "Это усугубит общий фон недовольства, а на фоне того, что станет понятно, что власть просто передается по наследству и только тем, кто причастен к определенным кругам, это всё взвинтит ситуацию в очень серьезной мере", – заявил террорист.
По его мнению, в "ДНР" накапливается недовольство "правлением" Захарченко.
"Выборы сами по себе не обнуляют ситуацию, они пролонгируют все негативное, что есть. От того, что Захарченко с большим нарисованным процентом выберут на очередной срок, все проблемы не аннулируются. Мы понимаем, что у Александра Захарченко есть задача полностью монополизировать власть", – сказал Ходаковский.
Он также заявил, что Захарченко теперь связывают с Сурковым не только кураторские процессы в "ДНР". "Он находит поддержку со стороны его непосредственных кураторов, потому что у них есть личностные отношения, кумовские уже на сегодняшний день отношения. Он не стесняется к этому факту апеллировать – что Владислав Сурков является его кумом", - уверяет Ходаковский.
Напомним, что Ходаковкий грозил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну". Он также прокомментировал новое перемире, которое должно начаться 5 марта.
Также Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса.
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Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Ходаковский, Сурков, оккупанты
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