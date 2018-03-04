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Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский резко отреагировал на недавнее заявления спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.
Напомним, ранее Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
"Он снова гнет линию про миротворцев, при этом не забывая упоминать про амнистию. А мне не нужна их амнистия - я боролся с преступниками, а не совершал преступления! – негодует Ходаковский на странице в Фейсбуке, где пишет как Александр Сергеев. - Хрен тебе, Волкер, а не ликвидацию республик. Я не большой их фанат, и черная полоса на флаге ДНР мне не нравится, но они наши, и ликвидировать мы их будем сами… Когда будем создавать Новороссию".
Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков в аналогичном ключе прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать созданные РФ квазиобразования "ДНР" и "ЛНР".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский, Волкер
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- Ходаковский заявил, что Захарченко - кум Суркова08:52
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
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