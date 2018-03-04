Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"

04.03.2018 10:28

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский резко отреагировал на недавнее заявления спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.



Напомним, ранее Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

"Он снова гнет линию про миротворцев, при этом не забывая упоминать про амнистию. А мне не нужна их амнистия - я боролся с преступниками, а не совершал преступления! – негодует Ходаковский на странице в Фейсбуке, где пишет как Александр Сергеев. - Хрен тебе, Волкер, а не ликвидацию республик. Я не большой их фанат, и черная полоса на флаге ДНР мне не нравится, но они наши, и ликвидировать мы их будем сами… Когда будем создавать Новороссию".



Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков в аналогичном ключе прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать созданные РФ квазиобразования "ДНР" и "ЛНР".