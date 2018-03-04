Эксперт назвал опасности закона о реинтеграции Донбасса

04.03.2018 19:29

Вступивший в силу закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса) ставит под вопрос выполнение Минских соглашений. Такое мнение высказал "Донецким новостям" политолог Алексей Якубин.



"Этот закон усложняет выполнение политической части Минских соглашений. Допустим, президент вносит закон об амнистии. А в парламенте скажут – какая амнистия, это же оккупированная территория, мы же в законе признали ее таковой, значит, не будем голосовать. Или вносится закон о выборах: какие же выборы – это же оккупированная территория. Общественность недооценивает негативное влияние этого закона на выполнение политической части Минских соглашений", – подчеркнул Якубин.



Что касается "безопасной части", политолог убежден, что если говорить о миротворцах, некий консенсус по этому вопросу есть. Однако, миротворцы – не панацея, а лишь шаг на пути к политическому урегулированию конфликта.



"И в обществе есть [запрос на миротворцев], я думаю, и в парламенте найдутся голоса проголосовать за миротворцев. Но мы должны понимать, что "голубые каски" – это прелюдия. Это не решение, это всего лишь шаг в сторону решения. А решение может быть только политическое", – уверен эксперт.



По его мнению, приняв закон о реинтеграции без включения в него Минских соглашений, власть нарушила резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так, одна из резолюций, принятых на последних сессиях, включала пункт, что ПАСЕ рекомендует принять этот закон при условии, что там будет упоминание о Минских соглашениях. Украина этого не сделала.



Напомним, что, согласно закону неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, а на подконтрольной части будет сформирован Оперативный штаб. Кроме того, антитеррористическая операция на Донбассе будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.



Ранее Департамент информации и печати МИД России опубликовал жесткий комментарий в связи с подписанием Президентом Украины закона о так называемой "реинтеграции Донбасса".

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