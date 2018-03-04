Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками

04.03.2018 15:48

С 1 мая 2015 года украинцы имеют возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг не только для собственного жилья, но и для арендованного. Медлу тем, многие переселенцы не пользуются этим правом из-за недостаточной информированности. Ситуацию исправил сайт fdu.org.ua, который сегодня, 4 марта, дал максимально полный рассказ о субсидиях.





Что такое субсидия?



Субсидия – это адресная безналичная или наличная помощь семье, которая предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг.



Субсидия является безвозвратной и ее получение не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья или какие-либо иные негативные последствия для собственника или арендатора жилья.



Наличие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не влияет на право лица на назначение субсидии.



Субсидия в Украине назначается в соответствии с Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 N 848, с текстом которого можно ознакомиться по ссылке.





Субсидия предоставляется для возмещения расходов семьи:



на оплату управления многоквартирным домом;

услуг по транспортировке и распределению природного газа;

коммунальных услуг (водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, электроэнергии, вывоз бытового мусора и жидких нечистот);

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае, когда жилое помещение не обеспечивается электро-, тепло- или газоснабжением для отопления (субсидия предоставляется наличными средствами один раз в год).

Кому назначается субсидия?



лицам, зарегистрированным в жилом помещении;

лицам, которые не зарегистрированы в жилом помещении, но фактически проживают в нем на основании договора аренды.

Кто не имеет права на субсидию?



Субсидия не назначается лицу, которое в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии или автоматическим продлением субсидии на следующий период, совершило покупку земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или единоразово оплатило услуги по строительству, ремонту квартиры (дома) или автомобиля, транспортного средства (механизма), телефонной связи на сумму свыше 50 тыс. гривен.



Куда обращаться?



Назначение субсидий и контроль за их целевым использованием осуществляется структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов. В сельской местности прием заявлений с необходимыми документами для назначения субсидий и передачу их соответствующим структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения осуществляют уполномоченные лица, которые определяются исполнительными органами сельских и поселковых советов.



Ознакомиться с перечнем структурных подразделений по вопросам социальной защиты и узнать их контактные данные можно на сайте Минсоцполитики.



Для оформления субсидии заявителю необходимо обращаться в соответствующие органы по месту регистрации места жительства, а в случае аренды жилья – по месту заключения договора аренды.



Документы для оформления субсидии также могут быть направлены почтой.



Решение о назначении субсидии по фактическому месту жительства лицу, которое арендует жилье на основании договора аренды, принимается специально созданной комиссией на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи.



Необходимые документы



1. Заявление о назначении жилищной субсидии заполняется заявителем на месте по установленному образцу, содержит персональные данные о заявителе и сведения о жилищно-коммунальных услугах, которыми пользуется заявитель.



2. Декларация о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии заполняется заявителем на месте по установленному образцу, содержит персональные данные о всех лицах, зарегистрированных или фактически проживающих в квартире, и их доходах за последние 6 месяцев.



Прилагать справки, подтверждающие доходы не нужно! Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения самостоятельно делают запросы и получают информацию о доходах лиц от Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины и иных органов исполнительной власти.

3.Договор аренды в письменной форме – в случае аренды жилья.



Важно:



органам социальной защиты запрещается требовать от граждан какие-либо иные документы!

для оформления субсидии арендаторами квартиры не требуется переоформления личных счетов на имя арендатора!



Договор аренды



договор аренды должен быть заключен в письменной форме и подписан обеими сторонами;

обязательное нотариальное заверение договора не требуется, если срок аренды по договору составляет менее трех лет;

договор обязательно должен содержать обязанность арендатора оплачивать все жилищно-коммунальные услуги;

в договоре необходимо указать всех лиц, которые будут проживать в квартире на основании договора аренды и совокупный доход которых будет учитываться при расчете субсидии;

в договоре может быть указано, что он является безоплатным, в таком случае арендодатель не получает вознаграждения от сдачи в аренду жилья и, соответственно, не несет обязанности по уплате налога;

в договоре необходимо четко указать срок его действия, так как субсидия назначается до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды.



Расчет субсидии



Право на назначение субсидии имеют семьи, в которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм потребления превышает объем определенного Кабинетом Министров Украины обязательного платежа семьи за жилищно-коммунальные услуги.



Размер обязательного платежа по оплате жилищно-коммунальных услуг определяется для каждого домохозяйства индивидуально в зависимости от совокупного дохода членов семьи. С установленными на данный момент размерами обязательных платежей можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики в разделе "Расчет размера платежа при предоставлении субсидии".



Субсидия рассчитывается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц или лиц, которые фактически проживают на основании договора аренды.



Расчеты по определению размера субсидии осуществляются в следующей последовательности:



1. Определяется среднемесячный совокупный доход семьи за последние 6 месяцев и обязательная доля платы за жилищно-коммунальные услуги в этом доходе (в соответствии с установленным обязательным платежом для данного уровня дохода семьи, см. на сайте Минсоцполитики по ссылке, указанной выше).



2. Определяется общий месячный размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами; социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами, на которые может быть назначена субсидия, установлены Постановлением Кабинета Министров Украины № 409 от 06.08.2014 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания", ознакомиться с которым можно по ссылке.



3. Определяется размер субсидии как разница между стоимостью платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и объемом определенного обязательного платежа для семьи в зависимости от размера их доходов.



При этом совокупный доход семьи исчисляется исходя из доходов, начисленных лицам, достигшим 14-летнего возраста на начало периода, за который учитываются доходы, без учета налога с доходов физических лиц, размеров государственной социальной помощи, выплачиваемой структурными подразделениями по вопросам социальной защиты, в том числе ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание.



Кроме того, в совокупный доход не учитываются уплаченные лицом алименты, доходы от размещения депозитов, оплата труда членов избирательной комиссии, помощь общественных и благотворительных организаций, помощь на погребение, единовременное пособие, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждения его здоровья, что связано с исполнением им трудовых обязанностей.



Срок рассмотрения заявления на оформление субсидии



Решение о назначении субсидии должно приниматься в течение десяти дней после подачи заявления и получения всех необходимых сведений на запрос от других организаций, органов власти и субъектов хозяйствования.



В случае затягивания сроков принятия решения о назначении субсидии или неправомерном отказе в назначении субсидии заявитель имеет право обжаловать действия или бездействия структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения в вышестоящем органе или в суде.



Списки лиц, которым назначена субсидия, подаются структурным подразделением по вопросам социальной защиты в жилищно-эксплуатационные организации, жилищно-строительные кооперативы, объединения совладельцев многоквартирного дома, управляющие предприятия и организации, организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.



Срок действия субсидии



По общему правилу субсидия назначается на срок до 12 месяцев. После окончания срока получения субсидии структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения самостоятельно осуществляют расчет субсидии на следующий период для домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем периоде. Повторная подача заявления не требуется.



Для арендаторов жилья правила получения субсидии несколько иные. Субсидия предоставляется до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды, но не более, чем на 1 год. Автоматического продления субсидии для арендаторов не предусмотрено. Для получения субсидии в новом периоде необходимо повторно обратиться с заявлением, декларацией о доходах и договором аренды в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.



Отмена субсидии



Предоставление ранее назначенной субсидии прекращается:



1. Если лицо, которому назначена субсидия, не оплачивает стоимость фактически потребленных услуг с учетом размера назначенной субсидии, за исключением случаев, связанных с задержкой выплаты заработной платы, пенсии и т.д., что подтверждается соответствующими документами. Субсидия прекращается по представлению жилищно-эксплуатационных организаций и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги с месяца, в котором поступило такое представление. Восстановление субсидии в таком случае возможно только после погашения накопившейся задолженности.

2. Если гражданин скрыл или сознательно подал недостоверные данные о доходах и имущественном положении, повлиявшие на установление права на субсидию, либо не сообщил о покупке товаров или оплате услуг на сумму свыше 50 тыс. грн., в результате чего ему была излишне перечисленная сумма субсидии - с месяца, в котором выявлены нарушения. В таком случае лицо обязано вернуть неправомерно полученную сумму субсидии.

3. В случае переезда семьи в другую местность и наступления обстоятельств, которые делают невозможным предоставление субсидии (например, смерть одинокого лица), - с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.

4. По заявлению владельца или арендатора жилья о прекращении субсидии - с месяца, следующего за месяцем его подачи, если иное не оговорено заявлением.

5. Если во время выборочного обследования материально-бытовых условий домохозяйства государственным социальным инспектором выявлены признаки нарушения норм законодательства при назначении субсидии, которые могли повлиять на право назначения субсидии или определения ее размера.