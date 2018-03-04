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Как в Мариуполе охраняли футбол
Сегодняшняя игра 22 тура Премьер-Лиги Украины по футболу между командами "Мариуполь" (Мариуполь) и "Олимпик" (Донецк) прошла под охраной полиции. Дестабилизации ситуации и нарушений общественного порядка не допущено.
Накануне стадион "Ильичевец" в Мариуполе обследовали взрывотехники и кинологи. А непосредственно во время матча прилегающую территорию патрулировали более 160 полицейских и нацгвардийцев.
За порядком внутри стадиона полиция следила с помощью видеокамер, подключенных напрямую к Единому аналитическому сервисному центру.
Несмотря на прохладную погоду, болеть за любимые команды собралось около 1000 человек. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "Мариуполя".
Спортивный праздник прошел спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, полиция
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