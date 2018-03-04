Миротворцы для Донбасса: этапность и опасность

04.03.2018 15:28

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политолог Михаил Чаплыга в эфире Ukrlife.TV заявил, что специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.



"Что происходит на международном уровне – разбивается на этапность миротворческая миссия, а у нас есть этапность Минских соглашений. Можно играть порядком, но после встречи Волкера с Сурковым оказалось, что нашли [компромисс] в чем-то, - отметил эксперт. - Пункт 6 (гуманитарные вопросы, освобождение всех на всех), можно провести второй этап – разблокирован, тогда – кусочек по миротворческой миссии, например, вдоль границы, далее – амнистия. Вот тут начинается: готовы ли мы на амнистию? Далее – введение "там" квази-полиции, далее – проведение выборов: до установления контроля над границей или нет? Но видимо все это уже сложено и "дорожная карта" есть".



По мнению Чаплыги, теперь от Украины потребуют "введение всего этого, в том числе и на законодательном уровне и имплементацию". "Кто может это вносить (в парламент)? Только президент. Президент это будет вносить, теряя политические балы накануне выборов. "Народный фронт" будет играть на патриотической риторике, загоняя страну в угол, из которого выйти нереально", – подчеркнул политолог.



Он также добавил, что урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе не выгодно никому из политиков.



"Конфликт будет распространяться, потому что любой такой конфликт продуцирует много денег, "черных" и "грязных", продуцирует всякие коррупционные схемы и дает возможность паразитировать отдельным политикам на том, чтобы обогащаться на ровном месте", – считает Чаплыга.



Говоря о введении миротворческой миссии ООН на неподконтрольный Донбасс (если это всё же состоится), эксперт отмечает, что будет установлен режим переходного правосудия, через который проходили все страны, где шло урегулирование вооруженного конфликта.



"В Минских соглашениях есть политическая часть. Она подразумевает амнистию, особый статус, выборы. Очередность их исполнения. То же самое с миротворческой миссией, есть этапность – она сначала на линии разграничения или это сразу, – говорит Чаплыга. - Но нужно ввести квази-полицию – вводятся международные [представители], когда местные человечки с автоматами перестают действовать или действуют под контролем этой миссии, которая настраивает правоохранительную систему".



Эксперт подчеркнул, что в случае выполнения Минских соглашений и введения миротворческой миссии ООН на Донбассе должен действовать режим переходного правосудия.



"Полицейские функции будет выполнять международная миссия. При этом они выполняют функцию контроля линии разграничения, контроля границы и внутреннего. Все это называется – переходное правосудие. Потому что, если на каком-то этапе откатилось правосудие от восточной границы до линии разграничения, получается здесь действует система права, а там нет, там что-то непонятное происходит, – рассказывает он. - Возврат обратно правовой системы к восточной границе подразумевает на этой территории переходной период, потому что нельзя так – раз и вступило, не бывает такого. Возникают вопросы, а как быть со свидетельствами о рождении/смерти, брака, собственности – миллиарды вопросов, что произошло за этот период, пока откатилась правовая система, и теперь она возвращается".

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

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